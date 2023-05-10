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لبنان

كيف يبدو الوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 05:20
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لا يزال الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لليوم الثاني على التوالي في القطاعين الشرقي والغربي في ظل حال من الاستنفار العام للجيش الإسرائيلي في اعقاب الغارات الاسرائلي والتي استهدفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة والاستنفار الإسرائيلي بدا واضحا في النقاط القريبة من الحدود اللبنانية انطلاقا من محور تلة العباد مرورا بتلال العديسة وبوابة فاطمة مقابل بلدة كفركلا وصولا حتى جسر الخرار مقابل سهل مرجعيون. وغابت الدوريات الاسرائلية اليومية المعتادة على طول هذا الخط في ظل تحركات محدودة في محيط المواقع الاسرائلية المتاخمة لخط التماس وخاصة في محيط مستعمرتي مسكاف عام والمطلة وتزامن ذلك مع حركة استنفار مماثلة صباح اليوم للجيش الإسرائيلي عند تخوم مزارع شبعا انطلاقا من محورالمجيدية وحتى بركة النقار خراج بلدة شبعا حيث سجل تحركات مكثفة للدبابات الاسرائلية داخل وفي محيط مواقع رويسات العلم ولسطرا خراج كفرشوبا٠
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اما في الجانب اللبناني فقد نشطت الدوريات المشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ورفعا من جهوزيتهما على طول هذا الخط بهدف الحفاظ على الامن والاستقرار ومراقبة التحركات الإسرائيلية تحسبا لأي طارئ.
 
 
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