هل تعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء؟.. هذا ما كشفه وزير المهجرين

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب صباح اليوم في السرايا وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الشهر الجاري.

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وزير الاعلام

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد مكاري وعرض معه شؤون وزارته وملف تلفزيون لبنان.

وزير الصناعة

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصناعة جورج بوشيكيان الذي قال: بحثت مع دولة الرئيس امور الصناعة لا سيما ما يتعلق بالتصدير، والتطورات الايجابية التي يشهدها القطاع والتي ستكون محفزا قويا للاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة. وهذه الامور تتم بخطة ضمن توجيهات دولة الرئيس للمرحلة المقبلة، لأن الصناعة هي من المرتكزات الأستسية للاقتصاد اللبناني.

وزير شؤون المهجرين

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي قال:" عندما تكون هناك مصلحة وطن فجميع المسؤولين مدعوين لان يتخطوا كل خلاف سياسي، وأنا أمد يديّ للتعاون طالما هناك مشاريع وطنية، وكان هناك تنسيق مع الامين العام لمجلس الوزراء وابدى كل التجاوب، حيث وضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 22 الشهر الجاري موضوع يتعلق بالنازحين وعودتهم كبند اساسي.

أضاف: "مهما كان راي السياسيين في لبنان ، سواء كانوا معارضين او غير معارضين، فان مشروع العودة ستتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، ونتمنى ان يكون هناك حضور من كامل الاطراف باعتباره موضوعا حساسا وحيويا، وابدى الرئيس ميقاتي كل التجاوب، وخلال اللقاء التشاوري الاثنين الماضي كان متحمسا لهذا الموضوع، وعّبر عن استعداده للذهاب الى سوريا، وهذا امر ايجابي جدا يبرهن عن جدية بالتعاطي في هذا الملف.من المؤكد انني سأكون حاضرا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ، وسبق لي أن زرت دمشق بمباركة من فخامة الرئيس ومن دولة الرئيس ومجلس الوزراء وحققنا انجازا جيدا، ولمسنا ايجابية وقمنا بوضع تقرير كوزارة مهجرين وسلمته للأمانة العامة، واليوم وضعته بين يدي دولة الرئيس، ووعدني بأنه سيطلع عليه لمناقشته في جلسة مجلس الوزارء المقبلة.

أضاف: إجتماع اليوم كان ممتازا جدا، وكل الامور الخلافية باتت خلفنا، ولدينا تفاؤل بالقيام بمشاريع وطنية حتى لو اتت متأخرة لكون عمر الحكومة كان قصيرا، وتخلله إعتكاف للثنائي الشيعي، كما كان هناك موضوع الموازنة والدولار والجمركي وخطة التعافي،وقد طرحت يومها ضريبة التضامن الاجتماعي وهي ضريبة على الثروة النقدية وتدفع لمرة واحدة في الخارج بنسبة 1% للحسابات فوق المليون دولار للاثرياء اللبنانيين في الداخل والخارج، وهي تدخل مليارين و600 مليون دولار تقريبا "فريش"ونتحدث بتفاصيلها في وقت لاحق، ونأمل وضعها بعد جلسة 22 الشهر على جدول الاعمال.

إتحادات النقل البري

وإستقبل رئيس الحكومة وفدا مشتركا ضم رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ورئيس نقابة سائقي الشاحنات شفيق القسيس.

بعد اللقاء قال طليس: "التقينا دولة الرئيس قبيل توجهنا الى وزارة الداخلية للاجتماع مع وزراء الداخلية والاشغال العامة والنقل والاتصالات ولبحث ما توصلنا اليه في خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس ميقاتي في 3 اذار الماضي والبدء بتنفيذ قراراته، كما عرضنا لموضوع السائقين وشاحنات الترانزيت عبر سوريا ونبحث على مخرج مناسب لهذا الموضوع.

أضاف: "ومن موقعي كأمين عام مساعد لاتحاد النقل العربي اطلعت دولته على التحضيرات لانعقاد اجتماع الأمانة العامة في بيروت خلال الشهر المقبل".





النائب البعريني

والتقى الرئيس ميقاتي النائب وليد البعريني مع وفد من "التجمع الشبابي لانماء حلبا "وجرى عرض لمطالب القضاء الانمائية والاجتماعية والحياتية. والتقى الرئيس ميقاتي النائب وليد البعريني مع وفد من "التجمع الشبابي لانماء حلبا "وجرى عرض لمطالب القضاء الانمائية والاجتماعية والحياتية.

إتحاد كرة السلة

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة اكرم حلبي الذي قال بعد اللقاء:"شكرنا دولة الرئيس على مساعدته في موضوع اللاعب الاميركي عماري سبيلمان الذي سيشارك ضمن منتخب لبنان في كاس العالم، والخطوة التي اتخذها الرئيس ميقاتي تعتبر كبيرة جدا في هذا الظرف الذي نمر به في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ونعتبر ان ما قام به الرئيس ميقاتي دين على كرة السلة."

النائب سليمان

كما إستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد سليمان.

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