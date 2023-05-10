بيان عن "المالية".. اليكم التفاصيل

أعلنت وزارة المالية انه بات بإمكان المكلفين بضريبة الأملاك المبنية، تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين (40) مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2022، الكترونياً عبر النظام الضريبي الالكتروني، وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

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