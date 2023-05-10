Advertisement

لبنان

بيان عن "المالية".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-05-2023 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1065212-638193195337104440.jpg
Doc-P-1065212-638193195337104440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة المالية انه بات بإمكان المكلفين بضريبة الأملاك المبنية، تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين (40) مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2022، الكترونياً عبر النظام الضريبي الالكتروني، وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
Advertisement
 
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:44 | 2023-05-10
04:00 | 2023-05-10
03:30 | 2023-05-10
09:20 | 2023-05-10
09:16 | 2023-05-10
09:12 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website