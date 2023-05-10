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لبنان

خيمة للسوريين في هذه المنطقة.. والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتدخل

Lebanon 24
10-05-2023 | 07:34
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رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام بعض الاشخاص باستحداث خيمة كبيرة للنازحين السوريين في منطقه الصرفند العقاريه لا تبعد عن قناة ري القاسمية سوى ٧ امتار بذريعة تشغيل تلك العائلات في الزراعة. وتبين للمصلحة ان اربع عائلات مسجلة لدى مفوضية النازحين سوف تسكن في هذا المكان بعد تجهيزه بالحمامات وقد تم نقل الامتعة والاثاث وتجهيزات، وعلى الفور قامت فرق المصلحة بازالة الخيمة.
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