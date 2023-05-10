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لبنان

اجتماع وزاري في الداخلية وتشديد على حماية قطاع النقل البري

Lebanon 24
10-05-2023 | 09:03
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عقد الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الأشغال العامة والنقل علي حميه، والإتصالات جوني القرم ،اجتماعاً في وزارة الداخلية، شارك فيه رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ورئيس نقابة سائقي الشاحنات شفيق القسيس مع وفد من الاتحاد.
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وخلال اللقاء شدد الوزراء على" ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قطاع النقل البري، والتدابير الآيلة الى الحفاظ على السلامة العامة".

وأكد الوزير مولوي "تطبيق التعميم الأخير الصادر عنه على أن يشمل وسائل قطاع النقل كافة".

كما وجرى البحث في موضوع التطبيقات الالكترونية التي تتناول النقل العام للركاب والبضائع خلافاً للقانون بالتنسيق مع القضاء المختص، كذلك ما يسمى بوسيلة نقل "التوك التوك".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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