Advertisement

لبنان

جثة امام طوارىء مستشفى في الهرمل.. ما علاقة "أبو سلة"؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1065275-638193314797926587.png
Doc-P-1065275-638193314797926587.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالا وقع بين عنصري الحراسة للمدعو علي منذر زعيتر المعروف بلقب ابو سلة والمتواري في بلدة زيتا الحدودية داخل الاراضي السورية، حيث تطور الاشكال بينهما الى تبادل اطلاق نار، ما ادى الى مقتلهما.
Advertisement
 واشارت المعلومات الى ان القتيلين من شبان الحراسة الشخصية لابو سلة والاول هو اللبناني م. ن من مدينة طرابلس ويلقب بليث، اما الثاني فهو سوري وقد رميت جثته امام مستشفى البتول في الهرمل.
 
وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد أشارت إلى أن جثة شاب ثلاثيني مجهول الهوية مصابة بطلق ناري في الصدر، نقلت الى مستشفى البتول في الهرمل، كانت قد وضعت عند مدخل طوارىء المستشفى من قبل مجهولين يستقلون سيارة سوداء اللون ولاذوا بالفرار.
 
ويتولى عناصر مخفر الهرمل التحقيق باشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2023-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:44 | 2023-05-10
05:00 | 2023-05-10
12:42 | 2023-05-10
12:33 | 2023-05-10
12:10 | 2023-05-10
12:07 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website