جثة امام طوارىء مستشفى في الهرمل.. ما علاقة "أبو سلة"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالا وقع بين عنصري الحراسة للمدعو علي منذر زعيتر المعروف بلقب ابو سلة والمتواري في بلدة زيتا الحدودية داخل الاراضي السورية، حيث تطور الاشكال بينهما الى تبادل اطلاق نار، ما ادى الى مقتلهما.

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واشارت المعلومات الى ان القتيلين من شبان الحراسة الشخصية لابو سلة والاول هو اللبناني م. ن من مدينة طرابلس ويلقب بليث، اما الثاني فهو سوري وقد رميت جثته امام مستشفى البتول في الهرمل.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" قد أشارت إلى أن جثة شاب ثلاثيني مجهول الهوية مصابة بطلق ناري في الصدر، نقلت الى مستشفى البتول في الهرمل، كانت قد وضعت عند مدخل طوارىء المستشفى من قبل مجهولين يستقلون سيارة سوداء اللون ولاذوا بالفرار.

ويتولى عناصر مخفر الهرمل التحقيق باشراف القضاء المختص.