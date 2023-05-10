لتعزيز الإبداع والقيادة الأخلاقية.. جامعة الروح القدس افتتحت "مكتب نقل التكنولوجيا"

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إفتتحت جامعة الروح القدس- الكسليك مكتب "نقل التكنولوجيا - Technology Transfer Office" في حرمها، في احتفال حضره رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلسها وعدد من الأساتذة والطلاب، ومشاركة نخبة من القادة والخبراء في مجال نقل التكنولوجيا.وبحسب بيان للجامعة، "شكل هذا الحدث فرصة مميزة لاكتشاف قوة نقل التكنولوجيا وقدرتها على تحويل طريقة عيشنا وعملنا وتطوير المستقبل، إذ يهدف إلى حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا إلى الجهات الصناعية. كما يسمح لكل صاحب مشروع ناشئ يبحث عن شريك أكاديمي وكل صناعي يسعى إلى التنويع في أعماله وكل عالم يبحث عن تطبيقات تجارية لبحوثه أن يجد رؤى قيمة وشبكة علاقات مهمة".