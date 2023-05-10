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لبنان

فرعية لجنة الاقتصاد تابعت درس تعديل قانون حماية المستهلك

Lebanon 24
10-05-2023 | 09:09
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تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط والمكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك ، مناقشة هذا المشروع في جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني على ان تتابع المناقشة في جلسة تعقد لاحقا.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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