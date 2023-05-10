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لبنان

قائد الجيش استقبل الحاج ورابطة قدامى القوات المسلحة

Lebanon 24
10-05-2023 | 09:12
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب رازي الحاج، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كما استقبل وفدا من رابطة "قدامى القوات المسلحة" برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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