قائد الجيش استقبل الحاج ورابطة قدامى القوات المسلحة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب رازي الحاج، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل وفدا من رابطة "قدامى القوات المسلحة" برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.

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