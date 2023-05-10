بو صعب التقى سفير مصر: لاعادة التواصل مع الدولة السورية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم ، سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي حيث ناقش الطرفان الاوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاقات الداهمة.



وتطرق اللقاء لموضوع المستجدات حول قرارات جامعة الدول العربية، بحيث أوضح بو صعب انه "يجب على الحكومة اللبنانية الا تتأخر بموضوع اعادة التواصل مع الدولة السورية لاعادة ترميم ما بلغته العلاقات الرسمية من فتور بسبب الخلافات الداخلية اللبنانية والتي تسببت بخسارة كبيرة دفع ثمنها اللبنانيون والاقتصاد اللبناني".

Advertisement