تراجع في سعر الدولار.. اليكم التسعيرة عصرا

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاربعاء تسعيرة تراوحت ما بين 94200 ليرة للشراء و94500 ليرة للمبيع.

بينما سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحا تسعيرة تراوحت ما بين 94300 ليرة للشراء و94600 ليرة للمبيع.