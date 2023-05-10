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لبنان

توقيفات بالجملة في مناطق مختلفة.. مخدرات وسرقات

Lebanon 24
10-05-2023 | 10:35
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن سلسلة توقيفات في مناطق مختلفة. 
 
ففي الشمال، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات ليل امس من توقيف المدعو "ش.س" في محلة ضهر العين - الكورة حيث ضبط بحوزته 75 غرام من مادة الكوكايين وكيلوغرام من حشيشة الكيف. 
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كما داهمت الدورية المذكورة عددا من المنازل في ساحة الدفتردار والقي القبض على 3 مروجي مخدرات وهم: "ز.ص" و "و.ش" و "ع.ص" وتم ضبط كمية من الكوكايين وحشيشة الكيف

احيل على اثرها جميع الموقوفين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
 
القلمون 
 
واوقفت دورية من مخابرات الجيش في منطقة القلمون المدعو "ب.ش" لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه. تم تحويله الى القضاء المختص للتحقيق معه
 
النبطية
وبنتيجة الرصد والمتابعة الاستعلامية الدقيقة أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة - مديرية النبطية الاقليمية - مكتب مرجعيون وحاصبيا في بلدة جديدة مرجعيون - قضاء مرجعيون ، اللبناني ( م .ع. أ ) واللبناني (ف.ع) والسوري ( ض . ح . س ) بجرم القيام بسرقة كابلات كهربائية من مستودع عائد لشركة كهرباء مرجعيون. كما تم توقيف اللبناني ( م . ع . أ ) بجرم تعاطي حشيشة الكيف وترويج عملة مزورة من فئة ال ٥٠$، حيث تم تسليمهم الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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