لمن فقد محتويات من حقيبته... إليكم هذا البيان من رئاسة "المطار"

صدر عن رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت البيان الآتي: "تناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول فقدان محتويات من داخل حقائب ركاب قادمين أو مغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. إن رئاسة المطار، ومن باب الحرص على مصالح الركاب وسلامتهم وحفاظا على سمعة المطار، تتمنى على أي راكب فقد محتويات من داخل حقيبته، الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه خلال أي وقت، إذ سيكون بإمكانه مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من مسار الحقيبة قبل تحميلها على متن الطائرة في حال كان الراكب مغادرا أو بعد إنزالها من الطائرة، في حال كان الراكب قادما إلى المطار، وذلك بالتنسيق مع قيادة جهاز أمن المطار".

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