توقيفات عدّة للقوى الأمنية.. هذا ما ضبط في البحصاص والكورة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه "في إطار ملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثفة، تمكّنت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 07-5-2023 من توقيف مروجَيْن في محلّة البحصاص، وهما كل من: م. ب. (من مواليد عام 1999، لبناني) و ع. م. (من مواليد عام 2000، لبناني) ضُبط بحوزتهما حوالي 8 كلغ من مادّة الحشيشة. كما تبيّن أنه يوجد مذكرة توقيف بجرم ترويج مخدرات بحق (م. ب.).وفي الإطار عينه، أشار البيان انه "بتاريخ 09-05-2023 وفي محلة ضهر العين- الكورة، أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي- طرابلس المدعو: ش. س. (من مواليد عام 1989، لبناني) بجرم تجارة وترويج المخدرات. وبتفتيش منزله، ضبطت 75 غ من مادة الكوكايين، و760 غ من مادة حشيشة الكيف".واضاف ان "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".