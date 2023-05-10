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لبنان

عند الحدود الجنوبيّة... إليكم كيف يبدو المشهد الآن من هناك

Lebanon 24
10-05-2023 | 12:04
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قالت مصادر أمنية متابعة للوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لـ"لبنان 24"، عن "وجود دبابات "ميركافا" إسرائيليّة، في المواقع المشرفة على المناطق المحررة في العرقوب، وخصوصاً في مواقع بسطرة رويسات العلم، وسدانة خراج كفرشوبا".
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