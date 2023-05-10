عند الحدود الجنوبيّة... إليكم كيف يبدو المشهد الآن من هناك

قالت مصادر أمنية متابعة للوضع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، لـ"لبنان 24"، عن "وجود دبابات "ميركافا" إسرائيليّة، في المواقع المشرفة على المناطق المحررة في العرقوب، وخصوصاً في مواقع بسطرة رويسات العلم، وسدانة خراج كفرشوبا".

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