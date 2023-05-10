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لبنان

آخر المستجدّات بين حمية والعبسي

Lebanon 24
10-05-2023 | 12:33
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إستقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، واطلع منه على آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين المحلي والدولي. 
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بعد اللقاء، اشار حمية الى انه "تم التطرق الى الملفات التي تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل والرؤية التي سار بها لتفعيل العمل في المرافق التابعة لها، وانعكاساتها الايجابية لصالح لبنان".
 
وأكّد أن "إرادة العمل الوزاري إن توفرت، يمكنها أن تحصل الكثير من الايرادات المالية لصالح الخزينة العامة، ويمكنها أن تخفف بعضا مما يعانيه البلد حاليا"، مشدداً على أن" التلاقي والحوار بين اللبنانيين هو أساس العيش المشترك" ، لافتا إلى أننا "في منطقة تشهد تغيرات سياسية وجيوسياسية متسارعة، وعلينا كلبنانيين أن نقرأ الصورة جيدا للعمل على كل ما يساعد في تعافي الوضع اللبناني، ولاسيما في ما يتعلق بأهمية حصول الحوار بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية". 
 
وقال: "اللقاء مع البطريرك العبسي شكّل مناسبة للبحث في شؤون وملفات تعنى بها وزارة الاشغال العامة والنقل، وكذلك تم البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي"، وشدد على أن "الحوار بين اللبنانيين هو الكفيل بإنجازه، وهو المدخل الطبيعي لانتظام المؤسسات الدستورية في البلد، ليصار بعدها الى التفرغ لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الوطن".
 
 
كما ذكّر حمية بأن "ما شهدناه من لقاءات خارجية حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني، عادت من جديد لتؤكد بأن على اللبنانيين انجاز هذا الاستحقاق الرئاسي بأنفسهم".
 
بدوره، اثنى العبسي على عرضه الوزير حمية من تفعيل المرافق العامة، معتبراً أن "التضحية والارادة لابدّ من أن يكونا واقعا في مختلف القضايا التي تثار حالياً في البلد، ولاسيما في ما يعود لانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر في كل ما يتعلق بالعيش المشترك".
 
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