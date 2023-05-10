بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

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أعلن مصرف لبنان في بيان، أن "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 153 مليون دولار، بمعدل 86300 ليرة للدولار، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفّذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".