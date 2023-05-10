الراعي قد يزور باريس... هذا ما كُشف عن مستجدّات الملف الرئاسي

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نقلت قناة الـ"mtv" عن مصدر كنسي قوله إن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمس بعد لقائه السفيرة الفرنسية إعادة نظر في الموقف الفرنسي وتراجعاً عن الإصرار على دعم فرنجية أمام صلابة الموقف المسيحي المعارض وصول رئيس حزب "المردة" سليمان فرنجية، أي "القوات" و"التيار" و"الكتائب" وعدد كبير من النواب المستقلين وأمام مواقف الدول الأخرى وخصوصاً الولايات المتحدة والسعودية".كما أشارت القناة الى ان "البطريرك الراعي قد يزور باريس للقاء الرئيس الفرنسي، للبحث في الملف الرئاسي عن قُرب مع الفرنسيّين".