القوى الأمنيّة حضرت إلى المكان... العثور على جثة في زوق مصبح قرب مجمع سياحيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة شخص مجهول الهوية، قرب مجمع "الرمال" في زوق مصبح.

وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة، فيما عمل الصليب الاحمر على نقل الجثة الى احد مستشفيات المنطقة.