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لبنان

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم على تسعيرته والتي تتراوح ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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