مكتب صاحب مولّدات خاصة يتعرّض للسرقة

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين دخلوا عن طريق الخلع والكسر الى مكتب تابع لأحد أصحاب المولدات الخاصة، في منطقة القبة - طرابلس، وسرقوا حوالي 2000 دولار، بالإضافة الى بندقيتيّ صيد، ودراجتين ناريتين، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.وعُلم أيضاً أنّ السارقين أخذوا معهم جهاز "دي في ار" خاص بكاميرات المراقبة.