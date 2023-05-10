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لبنان

توقيف سوري في الكورة... هذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
10-05-2023 | 13:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً من بلدة اجدعبرين - قضاء الكورة، ألقوا القبض على "م.ب.م" سوري الجنسية، أثناء قيامه بترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار، عبر شرائه رؤوس الاغنام، وقد تمّ تسلميه لمخابرات الجيش.
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