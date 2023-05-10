توقيف سوري في الكورة... هذا ما كان يقوم به

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً من بلدة اجدعبرين - قضاء الكورة، ألقوا القبض على "م.ب.م" سوري الجنسية، أثناء قيامه بترويج عملة مزورة من فئة المئة دولار، عبر شرائه رؤوس الاغنام، وقد تمّ تسلميه لمخابرات الجيش.

Advertisement