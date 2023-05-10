رصاصة أنهت حياة إبن طرابلس.. هذا ما كشف عن الحادثة

نقلت جثة الشاب (م.ن) وهو من التبانة طرابلس، مواليد 1994، الى مستشفى البتول في الهرمل، وهي مصابة بطلق ناري حيث تم أخذ إشارة القضاء بمعاينة الجثة من طبيب شرعي وتوسيع التحقيق.





وأفيد أن جثة الشخص المجهول التي وجدت قبل ساعتين على مدخل المستشفى تعود الى الحادثة عينها التي أودت بـ(م.ن)، ووقعت ضمن إحدى القرى السورية القريبة من الحدود.

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