برعاية وزير السياحة وليد نصار وبالتعاون مع جمعية مستوردي السيارات في لبنان، تستضيف بيروت الإصدار الثاني من معرض e-MotorShow الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية و"الهايبريد"، الذي تقيمه شركة "e-EcoSolutions" للاستدامة والاستشارات البيئية والذي فتح أبوابه اليوم في الفوروم دو بيروت.

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وسيمتد المعرض من 10 إلى 14 أيار 2023، وسيقدم لآلاف محبي السيارات فرصة فريدة لرؤية وتجربة أحدث السيارات الكهربائية التي وصلت إلى لبنان، من أهم الماركات العالمية مثل Aiqar، Audi، BMW، BYD، Chevrolet، Geely، Hyundai، JAC، Kaiyi، KIA، Mazda، Mercedes-Benz، Mini، MG، Peugeot، Porsche، Skywell، كما سيتيح لهم إمكانية معرفة المزيد عن تلك التقنيات الجديدة من خلال جلسات المناقشات التقنية التفاعلية المعدّ لها.