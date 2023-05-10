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لبنان

مساء اليوم... طعنه بسبب "مزحة"!

Lebanon 24
10-05-2023 | 14:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين "ا.ع" و "ر.ع" في بلدة دير عمار.
 
 
وفي التفاصيل، تطوّر الإشكال إلى تضارب، وقام "ا.ع" بطعن "ر.ع" بسكين، وفرّ إلى جهّة مجهولة.
 
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ونُقل الجريح الى المستشفى، فيما عُلم أنّ سبب الإشكال هو "مزحة" بين الإثنين.
 
 
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دير عمار

إشكال

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