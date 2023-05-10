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لبنان

الجميّل: إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة

Lebanon 24
10-05-2023 | 15:03
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قال رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، إنّ "حزب الله" يُحاول فرض مرشحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية وسيواصل التعطيل إلى أن يصل إلى مبتغاه
 
 
وأشار الجميّل للـ"ال بي سي"، إلى أنّ "السعودية لا تريد التدخل بالشأن الداخلي للبنان".
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وقال: "إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة، ولا أريد أن أحرجه بذلك، ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته".
 
 
وأضاف الجميّل: "نحن على أتمّ الاستعداد للالتزام بلائحة الأسماء التي وضعتها بكركي، إنما الأزمة ليست بالأسماء بل بالذهاب نحو مرشح "حزب الله" أم لا ".
 
 
وتابع: "علاقتي جيّدة مع زياد بارود ونعمة افرام وجهاد أزعور وقائد الجيش وترايسي شمعون وزياد حايك وكل الأسماء التي تُطرح وبمعزل عن علاقتي الشخصية بهذه الأسماء فخياري هو الذي يجمع الكل وما تجمع عليه المعارضة سيكون خياري".
 
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