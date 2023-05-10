وصفه بالدجّال.. عالم زلازل لبناني يحسم الجدل بشأن توقعات هوغربيتس الأخيرة

أكّد الخبير الجيولوجيّ طوني نمر أن "ادعاءات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن الزلازل ليست صحيحة".

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وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أشار الى أنه "تلقى العديد من الاستفسارات بشأن توقعات هوغربيتس الأخيرة"، وقال: "جوابي هو: يجب أن يكون واضحاً أن السيد هوغربيتس "دجّال" وليس عالماً".وتابع نمر: "حان الوقت لتجاهل توقعاته التي لا تنتهي أبدًا".