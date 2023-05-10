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لبنان
مفاجأة قد تُعيد الاعتبار
Lebanon 24
10-05-2023
|
17:01
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يحضّر مسؤول مالي لمفاجأة، قبل مغادرته مركزه الحالي، قد تعيد له الاعتبار المعنوي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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