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لبنان
جلسة حكومية لملف النازحين في 22 أيار.. واستمرار الاستعدادات للمشاركة بالقمة العربية
Lebanon 24
10-05-2023
|
22:05
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يتواصل الاهتمام الحكومي بملفي مشاركة لبنان في القمة العربية المقررة في مدينة جدة السعودية يوم 19 الحالي، واعادة النازحين السوريين.
وفي هذا السياق إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وجرى عرض المستجدات والتحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الشهر الجاري.
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كما وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، الذي قال: عندما تكون هناك مصلحة وطن فجميع المسؤولين مدعوون لأن يتخطوا كل خلاف سياسي، وأنا أمد يديّ للتعاون طالما هناك مشاريع وطنية، وكان هناك تنسيق مع الامين العام لمجلس الوزراء وابدى كل التجاوب، حيث وضع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة في 22 الشهر الجاري موضوعا يتعلق بالنازحين وعودتهم كبند اساسي.
أضاف: مهما كان رأي السياسيين في لبنان، سواء كانوا معارضين او غير معارضين، فان مشروع العودة ستتم مناقشته على طاولة مجلس الوزراء، ونتمنى ان يكون هناك حضور من كامل الاطراف باعتباره موضوعا حساسا وحيويا، وابدى الرئيس ميقاتي كل التجاوب، وخلال اللقاء التشاوري الاثنين الماضي كان متحمسا لهذا الموضوع، وعبّر عن استعداده للذهاب الى سوريا، وهذا امر ايجابي جدا يبرهن عن جدية بالتعاطي في هذا الملف. من المؤكد انني سأكون حاضرا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وكتبت" الديار": لا جديد على صعيد ملف عودة النازحين ، كما ان تفعيل اجراءات الامن العام للعودة الطوعية تنتظر بدء اللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين اولا، وتفعيل اللجنة التي شكلت في اجتماع وزراء الخارجية العرب ثانيا.
وعلم ان الرئيس ميقاتي سيدعو الى اجتماع وزاري مع ممثلي منظمات الامم المتحدة للبحث في تنفيذ ما اتفق عليه في الاجتماع الماضي لجهة تسليم الداتا خلال اسبوع، وما زالت المماطلة مستمرة في موضوع التسليم، حتى ان مفوضية اللاجئين لم تنف تقديم مذكرة للامن العام تتضمن اعطاء اقامات مجانية لمليون و٦٠٠ الف نازح مقابل تسليم الداتا، هذا ما رفضته الحكومة اللبنانية، كما تصر مفوضية اللاجئين على الدمج الكامل بين الطلاب اللبنانيين والسوريين والغاء دوامات بعد الظهر وتسليم الجداول المالية عن الاعوام الماضية، كما طلبت المفوضية من النازحين الابلاغ عن اي اجراءات قد يتعرضون لها، واصدرت بيانا اعلنت فيه دعمها للعودة الطوعية.
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