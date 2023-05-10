تعويل على زيارة الاسد للسعودية.. وبرّي متفاؤل بالتقارب بين القوى المسيحية

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كتبت كلير شكر في" نداء الوطن":لا مؤشرات جدية على إمكانية تحقيق أي خرق. ومع ذلك، ثمة من ينقل عن المحور المؤيّد لترشيح فرنجية، حصول تقدّم في معركته، ولو أنّهم يقرّون بأنّه تقدّم طفيف، بانتظار تطوّر نوعي من شأنه أن يحسم المعركة.ولعلّ هذا ما يفسّر كلام برّي أمام زوّاره حول حماسته للتقارب الحاصل بين القوى المسيحية، وفق ما نقل إليه من جانب بعض الدبلوماسيين، حيث أكّد أمام زوّاره أنّه يرحّب بهذا التقارب ويتمنّى أن يخلص إلى تفاهم مسيحي- مسيحي على مرشح واحد، للنزول من بعدها إلى البرلمان وليفز من يحصد العدد الأكبر من الأصوات. وقد فهم زوّار برّي أنّ في جعبته المزيد من الأرانب التي تجعله مرتاحاً ومتفائلاً لسير معركة كهذه في ما لو حصلت تحت قبّة البرلمان.يبدو وفق المواكبين للمسار الرئاسي أنّ ثمة تعويلاً من جانب المتحمّسين لخيار فرنجية على الزيارة المرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى الرياض تحت عنوان المشاركة في أعمال القمة العربية، ليشيروا إلى أنّ الدفع باتجاه تحسين العلاقات السورية- السعودية من شأنه أن يعزّز حظوظ سليمان فرنجية أكثر. ولو أنّ بعض المطلعين يرون أنّ لسوريا أولويات كثيرة لا سيما على مستوى وضعها الداخلي، قد تتجاوز مسألة الرئاسة اللبنانية ولو أنّ وصول فرنجية إلى القصر يعدّ نقطة لصالحها، ولكنها الآن قد لا تملك ترف وضع هذا المطلب على جدول أعمال مفاوضاتها مع السعودية.ولهذا ثمة من يعتقد أنّ الرئاسة اللبنانية قد تبقى معلّقة في عنق التفاهم السعودي- الإيراني، إلى حين وضعها على طاولة نقاشهما الثنائي. وحتى الآن لم تتطرق المفاوضات بينهما لهذا الملف. ولذا فإنّ حالة المراوحة هي التي ستحكم المعادلة الرئاسية، إلى أن يحصل العكس. ويبدو أنّ البعض يتوقع حصول لقاء ثنائي جديد بين الرياض وطهران بعد القمة العربية من شأنه أن يبلور المشهد الرئاسي في لبنان. فهل تصحّ هذه التقديرات أم أنّ تفاؤل برّي مفرط من باب «أدّيت قسطي للعلى»؟