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لبنان

استطلاعات الرأي مستمرة.. والنتائج "غير متوقعة"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-05-2023 | 01:15
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كشفت معلومات لـ"لبنان 24" أن فريقاً سياسياً قام في الفترة الماضية بسلسلة استطلاعات للرأي بشكل متتال في عدد من "المناطق المسيحية"، حول المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية، إلا أن نتائج هذه الإستطلاعات جاءت مخيبة للآمال.
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وبحسب الأرقام، فإن أحد المرشحين البارزين سجل انحسارا كبيراً في تأييد الشارع المسيحي له، حيث تراجعت أرقامه بشكل لافت، اذ نال في  الإستطلاع الأول  7٪  من الآراء، في حين تراجع إلى ما دون 6٪ في الإستطلاع الثاني الذي جرى بعد أسبوع".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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