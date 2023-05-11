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لبنان

وزير الثقافة زار مطرانية جبل لبنان للروم الارثوذكس

Lebanon 24
11-05-2023 | 01:27
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زار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى مطرانية جبل لبنان للروم الأرثوذكس، والتقى المطران سلوان موسي وتداول معه في شؤون عامة .

واثر اللقاء قال المرتضى: "سررت كالعادة بلقاء المطران موسي "خادم الأيقونة"- الذي يُلهمني انا المسلم ويُمثّلني ويُطمئنني ويُفرحني بحياة المعيّة. ‏هو الخلف الصالح لشعلة النور  المطران جورج خضر اطال الله بعمره، وقد تكرّم عليّ بجلسة تفكّر ومشاركة تناولت شؤوناً وطنية وإيمانية وثقافية".
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