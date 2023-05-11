صقور "التيار" خائفون: مَنْ التالي؟

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يستمر الخلاف داخل التيار الوطني الحر بعد التطورات التي طرأت على ملف القاضية غادة عون، اذ ان هناك انزعاجا كبيرا من البرودة اللافتة التي تعاطت بها قيادة "التيار" مع قضية عون.وبحسب مصادر مطلعة "فإن ردود الفعل الهزيلة التي صدرت عن قيادة "التيار" والتي كانت يمكن تصعيدها بقرار قيادي فقط، اثارت مخاوف لدى بعض صقور "التيار" الذين يخوضون معارك كسر عظم، وباتت لديهم خشية كبيرة من التضحية بهم او عدم دعمهم في اي معركة قضائية قد تواجههم".وترى المصادر ان "التيار" ترك عون وحيدة، فبإستثناء بعض المواقف الاعلامية، لم يدعم "التيار" القاضية بشكل جدي علما ان لديه امكانيات داخل الادارة اللبنانية تمكنه من رسم خطوط حمراء تمنع صدور اي قرار كالذي صدر بحقها".