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لبنان

اشكال وتضارب وجرحى.. هذا ما جرى في يحشوش

Lebanon 24
11-05-2023 | 01:45
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أدّى إشكال بين شابين لبنانيين وآخرين سوريين في منطقة يحشوش إلى إصابة الأخيرين بجروح، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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