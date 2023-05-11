حمية: الحوار بين اللبنانيين السبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

غرّد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "اللقاء مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي في مقر البطريركية، شكّل مناسبة للبحث في آخر المستجدات محليا وإقليميا، وتمّ التأكيد أن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لا سيما في ظل المتغيرات السياسية والجيوسياسية في المنطقة والعالم".

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