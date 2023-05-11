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اتصل بي صديق قديم هاجر إلى كندا في تسعينيات القرن الماضي ليخبرني بما حصل مع ابنه ليلة أمس في أحد المستشفيات في كندا. قال إن ولده الوحيد كان يقضي سهرة مع أصحابه فتعثرت رجله وسقط على الأرض، وكانت السقطة قوية. نُقل إلى أقرب مستشفى في منطقة "لافال"، وكانت الساعة الحادية عشرة ليلًا. كشف عليه أحد الأطباء المعالجين وأعطاه بعض الثلج ليضعها على يده، التي يُعتقد أنها مكسورة.وقد انتظر صديقي وزوجته مع ابنهما 12 ساعة حتى أتى من يهتم به في قسم الطوارئ، وأجريت له صور أشعة ليتبين أن ثمة كسرًا في يده اليمنى، ولكن كان عليه أن ينتظر ساعات إضافية حتى يقرّر الأطباء إذا كان يحتاج إلى جراحة أم الاكتفاء بوضع الجبس فقط.هذا ما يحدث في كندا.