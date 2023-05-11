سلام لبى دعوة وزير التسامح والتعايش الإماراتي الى مأدبة غداء

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لبى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام دعوة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة الى مأدبة غداء ، في حضور الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ألغيط وعدد من الوزراء العرب والاجانب وكبار رجال وسيدات الاعمال من دول العالم، وفق مكتبه الاعلامي.