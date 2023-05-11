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لبنان

كركي أصدر آليّة التصريح عن الاشتراكات للضمان جراء زيادة أجور العمال والمستخدمين

Lebanon 24
11-05-2023 | 06:53
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 710  بتاريخ 11/5/2023 ، " استناداً الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 903 بتاريخ 10/5/2023، والمسجّل في المديريّة العامّة بالرقم 920 تاريخ 11/5/2023، لتطبيق أحكام المرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 26/4/2023، القاضي بتعيين بدل غلاء معيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وكيفيّة احتساب اشتراكات الضمان جرّاء هذه الزيادات على الشكل التالي:
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أولا: اعتبارا من 26/4/2023 ومن اجل احتساب اشتراكات المؤسسات:

يُضاف الى اساس الاجر الشهري مبلغ اربعة ملايين وخمسمائة الف ليرة (٤،٥٠٠،٠٠٠ ل.ل)
الاجور الشهرية التي لم تَبلُغ تسعة ملايين ليرة (الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري)، بعد الزيادة المشار اليها اعلاه، ُتزاد لتصبح تسعة ملايين ليرة (٩،٠٠٠،٠٠٠ ل ل ).
يُضاف الى اساس الاجر اليومي مبلغ مئة وثلاثة وسبعون الاف ليرة ( ١٧٣،٠٠٠ ل ل)،
الاجور اليومية التي لم تبلغ اربعمائة وعشرة الاف ليرة (الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي) بعد الزيادة المشار اليها، تُزاد لتصبح اربعمائة وعشرة الاف ليرة (٤١٠،٠٠٠ ل ل).
 
 
 
 
 
 
- رابعاً : اشتراكات المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتبارا من 26/4/2023

ما يدفعه المختار   324 000ل.ل.

ما تدفعه الدولة 1 296 000 ل.ل .

- خامساً: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة اعتبارا من 26/4/2023

اشتراك الطالب الجامعي  2 700 000 ل.ل.

اشتراك كل مستفيد على عاتقه 2 700 000  ل.ل.

- سادساً : اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة أعتبارا من 26/4/2023

اشتراك المضمون المتقاعد 810 000  ل.ل.

- سابعا: من اجل احتساب اشتراكات شهر نيسان

تحتسب الزيادات للايام الخمسة الاخيرة منه فقط اي من ٢٦ لغاية ٣٠ نيسان ضمنا.

- ثامنا: تعويض نفقات الدفن اعتبارا من ٢٦\٤\٢٠٢٣

 تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة ٢٧ من قانون الضمان الاجتماعي  بـ ١٣،٥٠٠،٠٠٠ ل ل.

- تاسعاً:  يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ 26/4/2023 وتبلغ الى من يلزم.
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