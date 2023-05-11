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لبنان

ما حقيقة إختطاف طفلة من داخل مدرستها؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة للأخبار التي تحدثت عن إختطاف طفلة من المدرسة التركية في بلدة المحمرة، وكلّ ما يُقال عن حالة من الذعر في المدرسة، غير دقيق.
 
 
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