ما حقيقة إختطاف طفلة من داخل مدرستها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة للأخبار التي تحدثت عن إختطاف طفلة من المدرسة التركية في بلدة المحمرة، وكلّ ما يُقال عن حالة من الذعر في المدرسة، غير دقيق.

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