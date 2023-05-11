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لبنان
غريو: نؤكد وقوف فرنسا إلى جانب اللبنانيين في محنتهم
Lebanon 24
11-05-2023
|
07:02
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استقبلت مؤسسة عامل الدولية في مركزها الصحي الاجتماعي التنموي في العرقوب ، سفيرة فرنسا آن غريو يرافقها وفد من مركز الشؤون الانسانية والتنموية في السفارة ، وتفقدت برامج "عامل" الإنسانية التي ينفذها المركز بدعم من السفارة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية عبر مشروع SQAIRH الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع أطباء العالم PUI المخصص لمساندة الناس في الوصول إلى الحق في الصحة والرعاية.
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وكان في استقبال غريو والوفد المرافق، رئيس المؤسسة كامل مهنا، في حضور ممثل صندوق الزكاة المفتي حسن دللي، رئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب ، رئيس بلدية شبعا، رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري ورئيس بلدية كفرحمام كامل حمود و فاعليات.
واستمعت غريو إلى شرح فريق المركز حول الأنشطة والبرامج الصحية والتنموية التي تقام في المنطقة والمحيط، بهدف توفير حقوق أهالي منطقة العرقوب والنازحين على حد سواء، وخصوصا في مجال الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي - الاجتماعي، ثم جال الوفد على مختلف الأقسام والبرامج الصحية والتنموية التي يوفرها المركز لرواده.
واثنت غريو على "الجهود التي تبذلها عامل للوقوف إلى جانب الناس"،واكدت "وقوف فرنسا إلى جانب اللبنانيين في محنتهم، واستمرارها في دعم البرامج الإنسانية لخدمة الجميع"، مشيدة بـ"ثقافة المواطنة والمسؤولية التي تميز فلسفة عامل وتمسكها بقيم حقوق الإنسان عبر عملها في لبنان وحول العالم".
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