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لبنان

إحذروا.. vape ومنتجات تبغ ومعسّل مقلدة تُباع في الاسواق

Lebanon 24
11-05-2023 | 07:24
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من السجائر وعبوات السجائر الالكترونية vape والسيجار والتنباك المعسل المهرب والمزور، بالإضافة إلى معمل لتصنيع المعسّل المزوّر من مختلف الأصناف ومطبعة لتزوير العبوات للمعسّل. 
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واعلنت في بيان ان "الضبطيات شملت مناطق عدة نفذت فيها "الريجي" عمليات دهم هي عجلتون وزوق مصبح وغزير وبرج حمود وعائشة بكار والطريق الجديدة وحي السلم والسوديكو والحمراء وطرابلس والمينا والشياح وصفير والكفاءات وبربور وحارة حريك ووالسان تريز. وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
 
 

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