توقيف شخص بعدما هدّد عناصر من قوى الأمن

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من قوى الامن الداخلي التابعة لفصيلة التل في طرابلس، أوقفت "ع.ط"، وصادرت مسدساً كان بحوزته، بعد قيامه صباح اليوم، بتهديد عناصر الدورية، على اثر إطلاقه النار في الهواء، أثناء تنفيذ القوى الامنية قرار إخلاء منزل في محيط شارع "الكوندور".وأُحيل الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.