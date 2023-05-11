كلاس يُنبّه الاتحادات والاندية الرياضيّة: لعدم مواجهة أو لقاء رياضيين من الكيان المحتلّ

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طلب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في تعميم، إلى الاتحادات والاندية الرياضية والاتحادات والجمعيات الشبابية والكشفية والافراد الرياضيين والشباب الالتزام الصارم والحاسم بعدم مواجهة أو لقاء رياضيين أو شباب من الكيان المحتل مهما كانت الظروف والاسباب ووجوب الانسحاب الفوري من أي مناسبة يتواجدون فيها حتى لو كانت لنيل لقب أو تتويح ماوقال كلاس إنّ "وزارة الشباب والرياضة حريصة على التنويه بالاتحادات والاندية والجمعيات والافراد الذين قاطعوا وسجلوا الانتصار بانسحابهم وعلى التنبيه أنها سوف تتخذ الاجراءات الادارية والقانونية والقضائية المناسبة في حقّ المخالفين للقانون".