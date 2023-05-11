القاضية عون تدعي على سلامة وزوجته وستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى، وعلى الممثلة ستيفاني صليبا، وبنك لبنان والخليج. وطلبت من قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم.

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وفي حديث مع قناة "الميادين" قالت عون: "ادعيت على حاكم مصرف لبنان وزوجته ومساعدته".