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لبنان

مفاجأة... ماذا وجد مواطنون على شاطىء لبنانيّ صباح اليوم؟ (صور)

Lebanon 24
11-05-2023 | 08:26
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تفاجأ مواطنون صباح اليوم بنفوق كميات من السمك الصغير على أحد شواطئ البداوي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ورجحت المعلومات أنّ يكون سبب نفوق الأسماك إستخدام بعض الصيادين الديناميت أو أنواع من السموم.
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