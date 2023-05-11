قرعة كأس آسيا 2023.. من سيُواجه لبنان؟

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كشفت قرعة كأس آسيا 2023، التي أجريت في الدوحة، ليوم الخميس، عن المجموعات الست، التي ضمت 10 منتخبات عربية.وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البلد المنظم وحامل اللقب قطر مع الصين ولبنان وطاجكتسان في المجموعة الأولى، حيث ستجمع مباراة الافتتاح بين "العنابي" ومنتخب الصين، يوم 12 كانون الثاني 2024.ومثلت المجموعة الثالثة، لقاء قويا مرتقبا، بين الإمارات وإيران، ومعهما في المجموعة فلسطين وهونغ كونغ.وستشهد المجموعة السادسة "ديربي خليجي" مرتقب، بين السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.ووقع المنتخب العراقي في تحد صعب، أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.بينما اعتبرت المجموعة الخامسة "حديدية"، حيث ضمت الأردن والبحرين إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا.قطرالصينلبنانطاجكستان