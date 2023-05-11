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لبنان

قرعة كأس آسيا 2023.. من سيُواجه لبنان؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 09:14
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كشفت قرعة كأس آسيا 2023، التي أجريت في الدوحة، ليوم الخميس، عن المجموعات الست، التي ضمت 10 منتخبات عربية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب البلد المنظم وحامل اللقب قطر مع الصين ولبنان وطاجكتسان في المجموعة الأولى، حيث ستجمع مباراة الافتتاح بين "العنابي" ومنتخب الصين، يوم 12 كانون الثاني 2024.
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ومثلت المجموعة الثالثة، لقاء قويا مرتقبا، بين الإمارات وإيران، ومعهما في المجموعة فلسطين وهونغ كونغ.

وستشهد المجموعة السادسة "ديربي خليجي" مرتقب، بين السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب تايلاند وقيرغستان.

ووقع المنتخب العراقي في تحد صعب، أمام اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

بينما اعتبرت المجموعة الخامسة "حديدية"، حيث ضمت الأردن والبحرين إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا.


المجموعات الست:

المجموعة الأولى

قطر
الصين
لبنان
طاجكستان
 
 المجموعة الثانية

أستراليا
أوزبكستان
سوريا
الهند
 
المجموعة الثالثة

إيران
الإمارات
فلسطين
هونغ كونغ
 
المجموعة الرابعة

اليابان
العراق
فيتنام
إندونيسيا
المجموعة الخامسة

كوريا الجنوبية
الأردن
البحرين
ماليزيا
المجموعة السادسة

السعودية
سلطنة عُمان
قيرغستان
تايلاند (سكاي نيوز)

لبنان

رياضة

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