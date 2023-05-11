قائد الجيش استقبل حبشي مع وفد منوهين بحفظ الامن في بعلبك - الهرمل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب انطوان حبشي مع وفد من رؤساء بلديات منطقة بعلبك - الهرمل، الذين نوهوا بأداء الجيش في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.

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