توقيف سوريين... ما علاقتهما بداعش؟

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع السوري (خ.ح)، لنشاطه في مجال تمويل المجموعات المتطرفة التي تواجدت سابقاً في جرود بلدة عرسال لا سيما تنظيم داعش الإرهابي، ولتواصله مع أبرز قادته.كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الجنوب السوري (م.ع)، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته له، وقد خضع لدورات شرعية وأخرى عسكرية وأمنية. وكان من ضمن مهامه مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم ليصار إلى محاسبتهم لاحقاً، وخلال عام 2017 دخل الأراضي اللبنانية خلسة وأقام في عدد من المناطق اللبنانية.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.