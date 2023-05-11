Advertisement

لبنان

توقيف سوريين... ما علاقتهما بداعش؟

Lebanon 24
11-05-2023 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1065782-638194215825393348.jpg
Doc-P-1065782-638194215825393348.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع السوري (خ.ح)، لنشاطه في مجال تمويل المجموعات المتطرفة التي تواجدت سابقاً في جرود بلدة عرسال لا سيما تنظيم داعش الإرهابي، ولتواصله مع أبرز قادته.
Advertisement
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة الجنوب السوري (م.ع)، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته له، وقد خضع لدورات شرعية وأخرى عسكرية وأمنية. وكان من ضمن مهامه مراقبة الأشخاص الذين يخالفون قوانين التنظيم ليصار إلى محاسبتهم لاحقاً، وخلال عام 2017 دخل الأراضي اللبنانية خلسة وأقام في عدد من المناطق اللبنانية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:59 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2023-05-11
16:55 | 2023-05-11
16:22 | 2023-05-11
16:00 | 2023-05-11
15:48 | 2023-05-11
15:22 | 2023-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website