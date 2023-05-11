بالأسماء... أميركا تُصادر مواقع الكترونيّة يستخدمها "حزب الله"

أعلنت وزارة العدل الأميركيّة اليوم، عن مصادرة 13 موقعاً الكترونيّاً يستخدمها "حزب الله"، وجماعات تابعة له.



وصادرت الوزارة المواقع التاليّة:

- moqawama.org

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- almanarnews.org

- manarnews.org

- almanar-tv.org

- alshahid.org

- manartv.net

- manarnews.net

- almanar-tv.com

-almanar-tv.net

- alidaamouch.com

-Ibrahim-alsayed.net

- alemdad.net

- naimkassem.net