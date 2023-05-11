الحاج حسن عرض مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة الواقع الزراعي

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. وتم خلال البحث في الواقع الزراعي والأضرار التي لحقت بالمزروعات كافة.وأكد الحاج حسن "ضرورة الإسراع في عمليات مسح الأضرار للتعويض عن المزارعين في كل الأراضي اللبنانية، خصوصا الخيم البلاستيكية والأضرار التي نجم عنها تلف مساحات شاسعة من الزراعات العلفية أو الأشجار المثمرة والخضروات".